ŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? Problemi se nastavljaju, ovako nešto niko nije očekivao

Nastavljaju se problemi za Bogdana Bogdanovića u dresu Los Anđeles Klipersa ove sezone.

Sa Eurobasketa se vratio povređen, i dalje pokušava da uhvati dobar ritam u igri, a posle misteriozne izjave trenera Tajrona Lua o njemu (više informacija na linku ispod), Bogdan nije blistao ni u pobedi Klipersa protiv Portlanda.

Klipersi su savladali Trejlblejzerse sa 114:107, a kapiten reprezentacije Srbije bio je poenterski nevidljiv, te za skoro 24 minuta u igri nije uspeo da se upiše u strelce. Bogdanović je imao učinak od pet skokova i jedne asistencije i ovo je definitivno nešto na šta nismo navikli od njega.

Ipak, Bogdanova slaba partija nije omela Kliperse da stignu do pobede. Najbolji na terenu bio je Kavaj Lenard sa 30 poena i deset skokova, Ivica Zubac je meč završio sa 21 poenom i osam skokova, dok je Džejms Harden upisao 20 poena i 13 asistencija, uz sedam izgubljenih lopti.

Kod Portlanda, koji su i dalje bez uhapšenog trenera Čonsija Bilapsa koji je optužen za ilegalno kockanje i kog menja Tijago Spliter, bolji od ostalih bili su Deni Avdija sa 23 poena, Džru Holidej sa 21 i Šejdon Šarp koji je ubacio 19.

