'MI SMO ISMEJANI I SADA NAM SE RUGAJU LJUDI KOJI NE VOLE KOŠARKU...' Pešić ponovo digao glas, opet je pričao o neuspehu u Rigi i epskoj krađi protiv Amera

Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, među najzapaženijim promocijama našlo se drugo, prošireno izdanje knjige „Moja igra, moj put“, sa znakovitim podnaslovom „Život trenera nije bajka“, autora Svetislava Pešića, u izdanju „Pi presa“.

Legendarni trener i donedavni selektor košarkaške reprezentacije Srbije ovom prilikom nije govorio samo o knjizi, već i o sopstvenom trenerskom putu, izazovima koje nosi posao selektora i budućnosti srpske košarke.

„Ne postoji najbolji trener u bilo kom sportu, ali postoje oni koji prave najbolje… Uvek sam „begao“ što bi rekli moji Piroćanci, da ovo bude autobiografska knjiga. Hteo sam da prikažem život jednog trenera, odakle dolazim, socijalnu sredinu, uticaj, razloge zašto baš ovaj posao. Želeo sam da se posle igračke karijere bavim sportskim biznisom jer sam studirao ekonomiju, ali je sudbina htela drugačije. Knjiga nije o pobedama i porazima, već o načinu kako se to dešavalo i kako stići do uspeha. Ne postoji uniformisana formula uspeha, ne samo u sportu,“ kazao je Svetislav Pešić i potom nastavio:

„Pamtim samo dobre momente, ali, evo, poslednje, nije bilo lako posle EŠ u Rigi i poraza u osmini finala od Finske. Svi smo bili tužni i razočarani. Sav uloženi trud i potencijal, nismo pretvorili u rezultat. Nije uteha ono da se iz poraza najbolje uči. Nismo srećni što smo izgubili da bi sledeći put bili bolji, ne ide to tako. Kada poraženi trener dođe na pres konferenciju, taj se raspriča, ne možeš da ga zaustaviš, a pobednika skoro ništa i ne pitaju, šta ima da priča kada je pobeda sama po sebi sve rekla.“

Novi selektor Orlova Dušan Alimpijević ima veliku podršku čuvenog Karija.

„Došao je Dušan Alimpijević, mlad selektor. Nadam se da ćete uz moju pomoć, koliko već imate potrebu, napraviti reprezentaciju za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. Ali, Srbija prvo mora da se kvalifikuje, biće to težak posao za mog naslednika, ali nikome nije lako,“ rekao je Kari.

Mnogi su verovali da će popularni Pešić, zajedno sa najboljim srpskim košarkašima, konačno doneti dugo čekano zlato – ono koje se priželjkuje još od Svetskog prvenstva 2002. godine. Međutim, poslednje Evropsko prvenstvo pretvorilo se u razočaranje koje je teško palo i navijačima i samom Pešiću.

„Mi smo ismejani i sada nam se rugaju ljudi koji ne vole košarku, samo je koriste za sopstvenu promociju ne gledajući iz nekog drugog ugla. Da dobiješ privilegiju, da, recimo, diskutuješ o košarci, a ne znaš da to iskoristiš da svoj sport guraš još napred sa svim kritikama i pohvalama. Vređanje igračkog i trenerskog tima, to je degutantno. Meni to ponekad zasmeta od ljudi do kojih mi je stalo. Ako mi Zeka (Žarko Zečević, Karijev saigrač iz Partizana, prim. aut) nešto kaže, nije mi pravo, ali prihvatim… Oni drugi mi nisu važni.“

Prisetio se Pešić utakmice protiv Amerikanaca na Olimpijskim igrama prošle godine.

„Malo nam je falilo da pobedimo Amerikance na OI 2024. u polufinalu. Igrati protiv njih, to je velika razlika u odnosu na ostale. To sam video i na SP 2002, iako smo tada pobedili u četvrtfinalu. Imamo Jokića, ali oni imaju desetoricu kao Nikola. Odigrali smo taktički izvanredno. Ušli smo u poslednja 2.22 minuta i sa plus dva, ali nismo uspeli da kapitalizujemo rezultatom. A sudije, pa mislim da su se uplašili da Amerikanci ne izgube. To sam video u njihovim očima, kao i ogroman respekt prema njima. Ako govorimo o arbitrima i njihovom učešću u igri i rezultatu, retko se desi, kada je jedna ekipa toliko požrtvovana i timski povezana, disciplinovana sa poštovanjem prema njima, da oni to ne vrate…Jedni im ništa ne prigovaraju za razliku od drugih, kolena im krvava koliko se bacaju, tuguju kada ne pogode…Imidž naših igrača je bio takav da moraš da ih zavoliš, negde im popustiš i daš neku šansu da pobede. Na žalost, ja to nisam tada video…“

Autor: D.Bošković