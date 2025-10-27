OTAC IGRAČA MANČESTER JUNAJTEDA IZVRŠIO SAMOUBISTVO! Fudbaler potpuno slomljen, objavio poruku koja kida dušu!

Užasne vesti stigle su nam iz Mančestera. Zvezda akademije Junajteda, Ris Benet, doživeo je porodičnu tragediju, a o užasnim vestima javnost je obavestio na društvenim mrežama.

Naime, Risov otac, sebi je oduzeo život, a fudbaler Junajteda koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Flitvud Taunu potpuno je slomljen zbog svega.

Pogledajte njegovu objavu na društvenim mrežama, u kojoj je istakao kako je razoren, da ne veruje da se stvarno desilo, kao i da je samoubistvo trajno rešenje za priveremeni problem.

Dobio je Ris Benet puno poruka podrške, a Mančester junajted je istakao kako će mu pomoći šta god da bude trebalo.

Benet je bio kapiten Mančester Junajteda koji je osvojio svoj prvi FA omladinski kup posle 11 godina 2022. godine, u timu u kojem su igrali Kobi Maino i Alehandro Garnačo. Postigao je gol u finalu protiv Notingem Foresta na Old Trafordu i na taj način ušao je u istoriju "crvenih đavola".

Nakon što je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Flitvud Taunu gde je odigrao 19 utakmica, vratio se u Junajtedov tim do 21 godine za početak ove sezone.

Što se tiče seniorskog iskustva, Benet je bio na klupi u porazu Junajteda od 2:0 od Vest Hem Junajteda u decembru 2023. godine, dok je zaradio nekoliko minuta za prvi tim tokom njihove predsezonske turneje po Sjedinjenim Državama 2024. godine pod vođstvom Erika ten Haga.

