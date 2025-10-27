BALKANSKI DERBI U LIGI ŠAMPIONA: Novi Beograd gostuje Jadranu u Splitu

Vaterpolisti Novog Beograda u utorak od 20.30 časova gostuju Jadranu iz Splita u okviru drugog kola Grupe B Lige šampiona. Obe ekipe su u prvom kolu zabeležile poraze i ovaj meč nosi dodatnu težinu u borbi za prve bodove.

Trener Novobeograđana Petar Radanović istakao je da očekuje izuzetno zahtevan duel protiv kvalitetnog protivnika.

– Ovo će biti veoma važna utakmica za obe ekipe zbog uvodnih poraza. Bazen u Splitu je uvek težak za igranje, Splićani imaju izražen domaći teren. Jadran ima prepoznatljiv sistem igre i mnogo kvaliteta, bez obzira na to što im je nedostajao Jerko Marinić Kragić – rekao je Radanović.

Novi Beograd je u prvom kolu poražen od italijanskog Pro Reka rezultatom 8:12, dok je splitski Jadran izgubio od Jadrana iz Herceg Novog sa 11:14.

Kapiten Miloš Ćuk poručio je da njegov tim ide na pobedu i u Splitu.

– Kao i uvek, idemo na pobedu. Imamo dva solidna rezultata iza nas, što nam daje za pravo da očekujemo povoljan ishod. Jadran ima odličan tim, ali mislim da će presuditi individualna inspiracija – izjavio je Ćuk.

