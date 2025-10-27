AKTUELNO

Ostali sportovi

BALKANSKI DERBI U LIGI ŠAMPIONA: Novi Beograd gostuje Jadranu u Splitu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Vaterpolisti Novog Beograda u utorak od 20.30 časova gostuju Jadranu iz Splita u okviru drugog kola Grupe B Lige šampiona. Obe ekipe su u prvom kolu zabeležile poraze i ovaj meč nosi dodatnu težinu u borbi za prve bodove.

Trener Novobeograđana Petar Radanović istakao je da očekuje izuzetno zahtevan duel protiv kvalitetnog protivnika.

– Ovo će biti veoma važna utakmica za obe ekipe zbog uvodnih poraza. Bazen u Splitu je uvek težak za igranje, Splićani imaju izražen domaći teren. Jadran ima prepoznatljiv sistem igre i mnogo kvaliteta, bez obzira na to što im je nedostajao Jerko Marinić Kragić – rekao je Radanović.

Novi Beograd je u prvom kolu poražen od italijanskog Pro Reka rezultatom 8:12, dok je splitski Jadran izgubio od Jadrana iz Herceg Novog sa 11:14.

Kapiten Miloš Ćuk poručio je da njegov tim ide na pobedu i u Splitu.

– Kao i uvek, idemo na pobedu. Imamo dva solidna rezultata iza nas, što nam daje za pravo da očekujemo povoljan ishod. Jadran ima odličan tim, ali mislim da će presuditi individualna inspiracija – izjavio je Ćuk.

Autor: Dalibor Stankov

#Grupa B

#Jadran Herceg Novi

#Jadran Split

#Liga šampiona

#Miloš Ćuk

#Novi Beograd

#Petar Radanović

#Pro Reko

#Vaterpolo liga šampiona

#balkanski derbi

#sportske vesti

#utakmica dana

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

GRABE KA F4! Novi Beograd srušio Olimpijakos za novu pobedu u Ligi šampiona

Ostali sportovi

MILOJEVIĆ POTVRDIO LOŠE VESTI PRED LEH: Evo ko ne igra u sredu!

Ostali sportovi

RAZBILI STEAUU I PLASIRALI SE U ELITNO TAKMIČENJE! Vaterpolisti Novog Beograda petu godinu uzastopno u Ligi šampiona

Ostali sportovi

VATERPOLISTI NOVOG BEOGRADA U FINALU LIGE ŠAMPIONA: Barseloneta potopljena posle penal drame

Košarka

IVANOVIĆ PRIREDIO VELIKI ŠOK ZA PARTIZAN: Virtus pojačan Jokićevim saigračem napada ekipu Željka Obradovića

Fudbal

Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Intera u Milanu u drugom kolu Lige šampiona