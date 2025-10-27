AKTUELNO

Naši šahisti briljiraju i nakon evropske bronze - sledeći izazov je Svetski kup u Indiji! (FOTO)

Foto: Pixabay.com

Srpski šahisti nastavljaju da nižu uspehe na međunarodnoj sceni!

Nakon osvajanja bronzane medalje na Prvenstvu Evrope u Batumiju, pojedini članovi naše reprezentacije ostvarili su zapažene rezultate i na Evropskom klupskom kupu koji je upravo završen na grčkom ostrvu Rodos.

Foto: Šahovski savez Srbije

U konkurenciji najjačih evropskih klubova, Aleksej Sarana je sa ekipom Super Chess iz Rumunije osvojio zlatnu medalju, dok su Aleksandar Inđić i Velimir Ivić nastupali za ekipu Alkaloid, koja je takmičenje završila na drugom mestu i okitila se srebrnim odličjem. Robert Markuš je igrao za mađarski tim Tuxera, koji je zauzeo petu poziciju.

Takmičenje je trajalo sedam rundi, a naši reprezentativci su pokazali vrhunski nivo igre i kontinuitet forme.

Naredni izazov za naše šahiste stiže već za nekoliko dana — Svetski kup u šahu, koji će se održati u indijskom gradu Goa, okupiće najbolje svetske igrače u borbi za prestiž i kvalifikacije za naredni ciklus Svetskog prvenstva.

Autor: Dalibor Stankov

