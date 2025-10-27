AKTUELNO

PAO POTPIS NA MARAKANI! Hit Evropskog prvenstva 2024. Timi Maks Elšnik produžio ugovor sa Zvezdom do 2028!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Crvena zvezda je u jeku sezone obradovala navijače - slovenački reprezentativac i hit Evropskog prvenstva 2024. Timi Maks Elšnik produžio je ugovor sa srpskim šampionom do 2028. godine!

Odmah nakon potpisivanja, Elšnik je poručio da se u Zvezdi oseća kao kod kuće: „Presrećan sam što ću biti deo Crvene zvezde i u narednom periodu. Nadam se da me očekuje još mnogo pobeda i titula.“

Vezista je istakao da se tim menja, ali da je atmosfera ostala stabilna: „Svake sezone dolaze novi igrači, ali Zvezda je uvek šampionski tim. Zato sam i došao - da osvajam trofeje.“

Govoreći o ciljevima, Elšnik je naglasio da je prioritet domaće prvenstvo, ali i da ekipa želi da popravi utisak u Ligi Evrope: „Zvezda teži Ligi šampiona, ali sada moramo pokazati snagu u Evropi. Imamo mlade talente, na nama iskusnijima je da ih podržimo.“

Uputio je i poruku navijačima: „U krizi smo, ali sada ste nam najpotrebniji. Sledeća evropska utakmica protiv Lila je prilika da se zajedno vratimo na pobednički put.“

Elšnik je Zvezdu pojačao u letnjem prelaznom roku 2024., odigrao je 69 utakmica, postigao 8 golova, i već osvojio prvenstvo i Kup Srbije.

Autor: Dalibor Stankov

