UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Otmičari pokušali da kidnapuju fudbalera Mostovoja usred ulice - spasao ga hokejaš! (VIDEO)

Fudbalski reprezentativac Rusije i igrač Zenita iz Sankt Peterburga, Andrej Mostovoj, našao se na meti otmičara u noći između četvrtka i petka u ulici Vjazovaja.

Prema izveštajima ruskih medija, četvorica muškaraca iskočila su iz automobila i pokušala da Mostovoja uguraju u vozilo, ali je pukom srećom uspeo da se odbrani zahvaljujući pomoći hokejaša Aleksandra Grakuna, koji se zatekao na licu mesta.

В СПб похитили зятя депутата ГД и попытались украсть футболиста «Зенита»

Банда схватила предпринимателя Сергея С. прямо на улице и требовала выкуп 10 млн. Тому удалось перевести лишь 210 тыс

Те же бандиты пытались похитить п/защитника «Зенита» Андрея Мостового, но он сбежал в лес pic.twitter.com/uQKyn8oxwF — SAW (@SA61W) 27. октобар 2025.

Policija je brzo identifikovala napadače — u pitanju su studenti Pomorske akademije, rođeni između 2005. i 2006. godine: Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav J.

On the night of October 23 in St. Petersburg, Andrey Mostovoy became subject of an attempted kidnapping He managed to fight them off with help of hockey player Grakun

2 days later, son-in-law of State Duma deputy was kidnapped

Suspects have been detained

(https://t.co/IQuCju8qj3) pic.twitter.com/o9s8bGs0vb — RPL Sky (@RPLNews_eng) 27. октобар 2025.

Mostovoj je član Zenita od 2019. godine, za koji je odigrao 190 utakmica i postigao 39 golova, uključujući četiri ove sezone. Sa klubom je osvojio četiri titule prvaka Rusije, Kup Rusije i pet Superkupova. Za reprezentaciju Rusije ima 20 nastupa i tri gola, a njegova godišnja zarada iznosi oko 1.3 miliona dolara.

Snimak pokušaja otmice kruži društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije javnosti.

Autor: Dalibor Stankov