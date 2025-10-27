UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Otmičari pokušali da kidnapuju fudbalera Mostovoja usred ulice - spasao ga hokejaš! (VIDEO)

AKTUELNO

Fudbalski reprezentativac Rusije i igrač Zenita iz Sankt Peterburga, Andrej Mostovoj, našao se na meti otmičara u noći između četvrtka i petka u ulici Vjazovaja.

Prema izveštajima ruskih medija, četvorica muškaraca iskočila su iz automobila i pokušala da Mostovoja uguraju u vozilo, ali je pukom srećom uspeo da se odbrani zahvaljujući pomoći hokejaša Aleksandra Grakuna, koji se zatekao na licu mesta.

Policija je brzo identifikovala napadače — u pitanju su studenti Pomorske akademije, rođeni između 2005. i 2006. godine: Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav J.

Mostovoj je član Zenita od 2019. godine, za koji je odigrao 190 utakmica i postigao 39 golova, uključujući četiri ove sezone. Sa klubom je osvojio četiri titule prvaka Rusije, Kup Rusije i pet Superkupova. Za reprezentaciju Rusije ima 20 nastupa i tri gola, a njegova godišnja zarada iznosi oko 1.3 miliona dolara.

Snimak pokušaja otmice kruži društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije javnosti.

