SUROVA DOMINACIJA SE NASTAVLJA - TREĆI MEČ I TREĆI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Monstruozna partija Srbina u pobedi nad Minesotom!

Nikola je meč završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija!

Treći meč u sezoni - treći tripl-dabl čudesnog Nikole Jokića!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u gostima ekipu Menesote Timbervulvs, uz još jednu spektakularnu partiju Srbina.

U tandemu sa fantastičnim Džamalom Marejem Nikola je predvodio Denver do ubedljivog trijumfa u Mineapolisu - 127:114.

Čudesni srpski centar odigrao je još jedan meč za košarkaške udžbenike. Za 36 minuta igre zabeležio je 25 poena uz fantastičnih 9/10 iz igre (7/7 slobodna bacanja), 19 skokova i 10 asistencija!

Imao je Jokić i sjajnu podršku saigrača na ovom meču. Blistao je Džamal Marej, koji je sa 43 poena bio najefikasniji akter utakmice. Tim Hardvej Junior dodao je 20 poena, dok je Pejt Votson utakmicu završio sa 12 poena.

Autor: D.Bošković