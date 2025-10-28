AKTUELNO

Košarka

Jokić oduševio Entonija i Mekgrejdija: Bebo, ti činiš da igra izgleda tako lako! (VIDEO)

Izvor: 24sedam, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Srpski as Nikola Jokić nastavlja da pomera granice i oduševljava NBA svet. Posle još jednog tripl-dabla i dominantnog nastupa, srpski as se uključio u program američke televizije gde su ga dočekale legende – Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni.

Iako je ponovo bio glavni junak na parketu, Jokić je u razgovoru ostao veran sebi – skroman, timski nastrojen i fokusiran na kolektiv, a ne na sopstvenu statistiku.

Voditeljka emisije ga je, uz osmeh, podsetila da je već zabeležio tri tripl-dabla na početku sezone, uz komentar da deluje potpuno opušteno, “kao da je sve to laganica”.

Na pitanje šta stoji iza tako impresivnog starta, Jokić je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:

- Ma, samo pokušavamo da se uhodamo. Imamo hemiju u startnoj postavi, dobar odnos u timu sa Brusom i Jonasom… Jonas i ja smo igrali zajedno još u predsezoni, pa je to verovatno i plan za ostatak sezone. Samo treba da se naviknemo da igramo sa novim momcima. Imamo više opcija i možemo da postavimo različite petorke, mislim da ćemo biti veoma dobri.

Na to se nadovezao Trejsi Mekgrejdi, koji je istakao sjajnu partiju Džamala Mareja (43 poena, od toga 23 u trećoj četvrtini) i upitao Jokića da li je s njim razgovarao o agresivnosti u napadu.

Jokićev odgovor savršeno je opisao njegovu lidersku filozofiju:

- Mislim da je došao spreman na kamp. Zdrav je, radio je na svom telu i vidi se rezultat tog rada. Agresivan je, pogodio je teške šuteve da nas održi u igri… On je bio sjajan za nas i iskreno - on je razlog što smo pobedili.

Nakon T-Meka, u razgovor se uključio i Karmelo Entoni, nekadašnja zvezda Denvera, koji je želeo da sazna u čemu je tajna lakoće kojom Nagetsi deluju u napadu.

- Džokeru, Melo je ovde - rekao je uz osmeh.

- Hej, Melo - odgovorio je Nikola.

- Šta ima, bebo? Ti činiš da sve izgleda tako jednostavno. Šta je to što vi radite u napadu, izgleda da ste savršeno uigrani?

Srbin je i tada ostao dosledan sebi:

- Imamo različite opcije i postave. Poštujemo jedni druge kao ljude, poštujemo prostor. Ako nekome ide, dajemo mu loptu. Imamo mnogo kretanja, akcija, ‘split’ pokreta, pik-en-rolova, igre na postu… Toliko napadačkih oružja da ih sve koristimo. Samo pokušavamo da se naviknemo da igramo zajedno.

Autor: Jovana Nerić

#Karmelo Entoni.

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#Trejsi Mekgrejdi

POVEZANE VESTI

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Košarka

ON JE JEDNOSTAVNO NAJBOLJI: Jokić piše istoriju NBA LIGE, Srbin srušio velikog Vilta Čemberlena, uspeo šta nijedan centar nije!

Košarka

JOKIC JE 'TATA' OVE IGRE! Srbin ispisao istoriju NBA, ovo nikome nije pošlo za rukom! (FOTO)

Košarka

NBA odao priznanje Jokiću! Srbin u TOP 10 najboljih poteza prošle sezone! (VIDEO)

Košarka

NIKO NIKADA KAO JOKIĆ! Srbin postavio NESTVARAN rekord i ušao u VEČNOST

Košarka

Nema mu ravnog: Jokić se vratio na parket, napravio čudo i preporodio Denver