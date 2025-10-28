Jokić oduševio Entonija i Mekgrejdija: Bebo, ti činiš da igra izgleda tako lako! (VIDEO)

Srpski as Nikola Jokić nastavlja da pomera granice i oduševljava NBA svet. Posle još jednog tripl-dabla i dominantnog nastupa, srpski as se uključio u program američke televizije gde su ga dočekale legende – Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni.

Iako je ponovo bio glavni junak na parketu, Jokić je u razgovoru ostao veran sebi – skroman, timski nastrojen i fokusiran na kolektiv, a ne na sopstvenu statistiku.

Voditeljka emisije ga je, uz osmeh, podsetila da je već zabeležio tri tripl-dabla na početku sezone, uz komentar da deluje potpuno opušteno, “kao da je sve to laganica”.

Na pitanje šta stoji iza tako impresivnog starta, Jokić je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:

- Ma, samo pokušavamo da se uhodamo. Imamo hemiju u startnoj postavi, dobar odnos u timu sa Brusom i Jonasom… Jonas i ja smo igrali zajedno još u predsezoni, pa je to verovatno i plan za ostatak sezone. Samo treba da se naviknemo da igramo sa novim momcima. Imamo više opcija i možemo da postavimo različite petorke, mislim da ćemo biti veoma dobri.

Na to se nadovezao Trejsi Mekgrejdi, koji je istakao sjajnu partiju Džamala Mareja (43 poena, od toga 23 u trećoj četvrtini) i upitao Jokića da li je s njim razgovarao o agresivnosti u napadu.

Jokićev odgovor savršeno je opisao njegovu lidersku filozofiju:

- Mislim da je došao spreman na kamp. Zdrav je, radio je na svom telu i vidi se rezultat tog rada. Agresivan je, pogodio je teške šuteve da nas održi u igri… On je bio sjajan za nas i iskreno - on je razlog što smo pobedili.

Nakon T-Meka, u razgovor se uključio i Karmelo Entoni, nekadašnja zvezda Denvera, koji je želeo da sazna u čemu je tajna lakoće kojom Nagetsi deluju u napadu.

- Džokeru, Melo je ovde - rekao je uz osmeh.

- Hej, Melo - odgovorio je Nikola.

- Šta ima, bebo? Ti činiš da sve izgleda tako jednostavno. Šta je to što vi radite u napadu, izgleda da ste savršeno uigrani?

Srbin je i tada ostao dosledan sebi:

- Imamo različite opcije i postave. Poštujemo jedni druge kao ljude, poštujemo prostor. Ako nekome ide, dajemo mu loptu. Imamo mnogo kretanja, akcija, ‘split’ pokreta, pik-en-rolova, igre na postu… Toliko napadačkih oružja da ih sve koristimo. Samo pokušavamo da se naviknemo da igramo zajedno.



