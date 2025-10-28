SLOVENAC OSTAJE CRVENO-BELI: Elšniku novi ugovor na Marakani

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio je osmostruki uzastopni šampion Srbije.

- Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je iskusni vezni fudbaler i reprezentativac Slovenije Timi Maks Elšnik produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine - navodi se u klupskoj objavi.

- Presrećan sam što ću biti deo Crvene zvezde i u narednom periodu, nadam se da me očekuje još mnogo pobeda i titula. Hvala ljudima u klubu koji su mi ukazali poverenje i ponudili novi ugovor. U Zvezdi se osećam kao kod kuće, moja porodica je srećna, nadam se da će tako biti i u budućnosti – rekao je Elšnik za sajt Zvezde.

Elšnik (27) je pojačao Zvezdu u letnjem prelaznom roku 2024. godine i od tad je odigrao 69 utakmica u svim takmičenjima i postigao osam golova.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio prvenstvo i Kup Srbije.

Autor: Jovana Nerić