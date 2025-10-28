AKTUELNO

Košarka

GROBARI U TRANSU - PARTIZAN DOBIO BRUTALNO POJAČANJE PRED HAPOEL! Konačno vesti kakve su Željko Obradović i navijači čekali! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta/Nebojsa Paraušić ||

Novi centar biće na raspolaganju treneru Obradoviću već na meču protiv Hapoela u Sofiji.

Doskorašnji centar Real Madrida i bivši NBA as, Bruno Fernando, prošao je lekarske preglede i zvanično postao novi igrač Partizana.

Crno-beli su ekspresno uspeli da odrade i registraciju. Fernando je dobio "ispisnicu" od Košarkaškog saveza Španije (LOC), pa će već na meču protiv Hapoela u Sofiji biti na raspolaganju treneru Željku Obradoviću, otkriva "Mozzart sport".

Prepreka više nema, sada je isključivo na treneru crno-belih odluka da li će i koliko koristiti novo pojačanje na gostovanju šampionu Evrokupa i trenutnom lideru na tabeli Evrolige.

Podsetimo, Fernando je letos došao u Real kao pojačanje na poziciji "petice", ali pored Valtera Tavareza nije uspeo da se izbori za ozbiljniju minutažu. Odigrao je pet utakmica u Evroligi uz skromnih 4.4 poena i 3.4 skoka za 10-ak minuta na parketu.

"Real Madrid i Bruno Fernando su dogovorili da okončaju saradnju. Real želi da se igraču zahvali na posvećenosti tokom igranja u našim bojama. Za tog mandata osvojio je jednu titulu u prvenstvu. Naš klub njemu i njegovoj porodici želi sve najlepše u novoj fazi njegovog života" potvrdio je vest o raskidu saradnje sa Fernandom Real Madrid na svom klupskom sajtu.

Podsetimo, meč Hapoel - Partizan na programu je u sredu u Sofiji od 19 časova.

Autor: Jovana Nerić

#Evroliga

#Hapoel

#KK Partizan

#Sofija

#grobari

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

ODLIČNE VESTI ZA ZVEZDU: Miloš Teodosić spreman za Fenerbahče

Košarka

GROBARI SU OVO ČEKALI: Obradović prvi put govorio o dolasku Murinena u Partizan

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ KRENUO PO DŽORDANA: Partizan naciljao pojačanje o kom su svi pričali

Košarka

Loše vesti za Željka Obradovića: Partizan oslabljen i protiv Armanija!

Košarka

PARTIZAN SE KASNO PROBUDIO - NAVIJAČI ZAMERAJU JEDNU STVAR: Grobari se nervirali tokom celog meča!

Fudbal

Grobari u transu! Vraća se legenda Partizana