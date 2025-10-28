AKTUELNO

OGLASIO SE NIKOLA JOKIĆ! Evo šta je rekao o debaklu Srbije na Evrobasketu

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Posle dosta vremena Nikola Jokić se osvrnuo na neuspeh Srbije na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Ruku na srce nije bio preterano rečit, ali Jokić je za RTS prokomentarisao činjenicu da Srbija kao glavni favorit za zlato na kraju nije ni došla u borbu za medalje.

- Bilo pa prošlo - bilo je sve što je rekao centar Srbije.

Još interesantniji je bio Jokićev odgovor na pitanje što mnogi Denver vide kao jednog od favorita za osvajanje NBA lige.

- Bila je i Srbija favorit na Evropskom prvenstvu, Svetskom, šta je već bilo... - bila je još interesantnija izjava Nikole Jokića.

Autor: D.Bošković

#Evrobasket

#Komentar

#Srbija

#debakl

#nikola jokic

