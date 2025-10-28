AKTUELNO

GOLMAN INTERA UBIO ČOVEKA! Užasne vesti potresle planetu, isplivali detalji tragedije!

Foto: Tanjug AP/Gianluca Zuddas/LaPresse via AP

Rezervni golman Intera, Španac Josep Martinez, učestvovao je u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom

Užasne vesti stigle su nam iz Italije gde je rezerni golman slavnog Intera, Španac Josep Martinez, udario 81-godišnjeg čoveka kolima i ubio ga.

Martinez, koji je ove sezone rezerva Janu Zomeru, učestvovao je u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom koja se dogodila u 9:30 ujutru u mestu Fenegro, nedaleko od Koma, u blizini trening centra milanskog kluba.

Isplivali su i detalji ove tragedije - italijanski mediji preneli su da se pretpostavlja da je žrtvi pozlilo pre nego što je prešao na put, te se tragedija desila pošto Martinez nije uspeo da ga izbegne.

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta, ali pokušaji reanimacije nisu uspeli, te je žrtva preminula.

Klub i igrač se, za sada, nisu zvanično oglasili povodom nesreće, a italijanska policija sprovela je uviđaj i istraga o okolnostima nesreće je u toku.

Josep Martinez je prošao Barseloninu akademiju, a u seniorskom fudbalu nastupao je za Las Palmas, Lajpcig i Đenovu pre nego što je stigao u Inter. U karijeri je osvojio jedan trofej - Kup Nemačke sa Lajpcigom.

Autor: D.Bošković

