VELJKO PAUNOVIĆ JE NOVI SELEKTOR SRBIJE?! FSS izgleda uspeo da se dogovori sa popularnim trenerom

Fudbalska reprezentacija Srbije će uskoro dobiti novog selektora.

Nakon što je Dragan Stojković podneo ostavku na poziciju šefa stručnog štaba nacionalnog tima Fudbalski savez Srbije radi na njegovoj zameni.

Ulogu vršioca dužnosti selektora je preuzeo Zoran Mirković koji će tako i završiti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Srbija ima još dve utakmice), a kako sada stoje stvari, odmah nakon završetka kvalifikacija Orlovi će dobiti novog selektora - poznato je i ko će to da bude.

U pitanju je Veljko Paunović, saznaje i prenosi "Maxbet sport".

Ovaj portal navodi da su čelni ljudi FSS uspeli da dođu do dogovora sa doskorašnjim trenerom Ovijeda iako je delovalo da će se široj javnosti u Srbiji ispuniti želja da upravo Paunović bude selektor.

Paunović je praktično već viđen kao selektor neposredno nakon završetka utakmice protiv Albanije u Leskovcu, ali došlo je do preokreta.

Pojavila su se nova imena u međuvremenu. Izgledalo je u jednom trenutku da je Paunović otpao kao opcija, a da su favoriti za užarenu klupu Srbije Dejan Stanković i Vladan Milojević.

Sada deluje da je došlo do novog preokreta i da će Paunović voditi seniorsku reprezentaciju u budućnosti.

Veljko Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

