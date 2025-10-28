MICIĆ JE SJAJAN IGRAČ, MORAĆEMO DA GA ZAUSTAVIMO: Kapiten crno-belih: Da ne ponavljamo greške

Košarkaši Partizana gostovaće u sredu od 19 časova Hapoelu u Sofiji u 7. kolu Evrolige.

– Dobra ekipa, nova u Evroligi, pokazuje da je s razlogom tu. Lider na tabeli sa sjajnim rosterom i nadam se da ćemo prikazati mnogo bolju partiju nego protiv Pariza – rekao je kapiten Partizana Vanja Marinković na konferenciji za medije.

On je naveo da su Micić i Brajant dva najbitnija košarkaša Hapoela.

– Micić je sjajan igrač, to pokazuje već godinama unazad. Biće jedan od igrača koje moramo da zaustavimo i da im ne damo toliko slobode za kreaciju, njemu i Brajantu – izjavio je kapiten Partizana.

Crno-beli će ponovo igrati bez Karlika Džonsa i Šejka Miltona, a Marinković je istakao da Partizan ne treba da ponavlja greške iz utakmice protiv Pariza.

– Sigurno su gledali meč protiv Pariza, znaju da nam je tu hendikep i da moraju da igraju malo jače na tim pozicijama u odbrani, verujem da će raditi neke stvari kao Pariz. Na nama je da te stvari ne ponavljamo, nadam se da smo shvatili neke stvari i da ćemo bolje reagovati na pritisak koji će pre svega imati Dvejn Vašington i Sterling Braun – dodao je Marinković.

Partizan se nalazi na 14. mestu na tabeli sa tri pobede i tri poraza, dok je Hapoel prvoplasirani sa učinkom 5-1.

Autor: Jovana Nerić