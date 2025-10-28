CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!

KK Crvena zvezda oglasila se hitnim saopštenjem zbog svojih košarkaša.

KK Crvena zvezda oglasila se hitnim saopštenjem i otkrila je u kom su stanju Džered Batler, Devonte Grejem i Džordan Nvora.

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je prvotimac našeg kluba Devonte Grejem nakon obavljene magnetne rezonance i novih pregleda, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima. On će se staviti na raspolaganje treneru Saši Obradoviću odmah pošto se oporavi od prehlade i visoke temperature zbog koje neće biti prisustan na današnjoj utakmici sa Asvelom.

Američki kombo bek Džered Batler uspešno je prošao trodnevne lekarske preglede u Beogradu, i dobio dozvolu da nastupa za KK Crvena zvezda. On će se odmah staviti na raspolaganje timu i treneru, i biće registrovan za utakmicu Evrolige sa Makabijem koja je na programu u četvrtak.

Džordan Nvora uspešno obavlja terapije povređenog lista, a medicinski tim KK Crvena zvezda čini sve da ga osposobi za utakmicu 8.kola Evrolige sa Makabijem u Beogradu. Odluka o njegovom nastupu biće doneta na sam dan utakmice.

KK Crvena zvezda nakon brojnih spekulacija, glasina i dezinformacija koje su se pojavljivale prethodnih dana, a koje su se odnosile na zdravstveno stanje pojedinih prvotimaca našeg kluba, još jednom apeluje na sve, da se informišu isključivo i jedino na zvaničnim nalozima i platformama kluba - stoji u saopštenju Crvene zvezde.

Autor: Jovana Nerić