POVRATAK VELIKE ZVEZDE SKIJANJA: Lindzi Von najavila učešće na ZOI

Izvor: Pink.rs/Kurir/Beta, Foto: Tanjug AP/Gero Breloer ||

Američka skijašica Lindzi Von najavila je da planira povratak takmičenju i učešće na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Kortini, iako ima 41 godinu.

Lindzi Von, osvajačica olimpijskih medalja u više disciplina, istakla je da se ne plaši da bi povratkom mogla da naruši svoju reputaciju.

"Nemam više ništa da dokazujem. Mislim da se niko ne seća povratka Majkla Džordana, i to nije umanjilo njegovu zaostavštinu. Već sam uspela, već sam pobedila", rekla je Von na medijskom samitu tima SAD.

Nakon delimične zamene kolena u proleće 2024. godine, Von je započela pripreme za povratak i planira da se takmiči u spustu, superveleslalomu i kombinovanoj disciplini, ukoliko se kvalifikuje.

Von je do sada osvojila zlato u spustu i bronzu u superveleslalomu na Igrama u Vankuveru 2010, kao i bronzu u spustu u Pjongčangu 2018.

"Mislim da sam možda u najboljoj formi u životu", poručila je legendarna skijašica.

Autor: Jovana Nerić

