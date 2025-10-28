DVA PUTA ZATRESAO MREŽU! Janko Jevremović blista, a Železničar niže pobede!

Kup utakmice često znaju da budu nezgodne, ali ovog puta Železničar iz Pančeva je pokazao karakter i slavio protiv Javora u Ivanjici rezultatom 4:2.

Dvostruki strelac bio je Janko Jevremović, koji je nakon plasmana u osminu finala podelio svoje utiske.

– Veoma teško gostovanje, moglo je da ode i na njihovu stranu, ali uspeli smo da iskoristimo njihove greške i privedemo utakmicu kraju – rekao je Jevremović.

Trener Radomir Koković ukazao je šansu igračima sa manjom minutažom, a oni su je maksimalno iskoristili.

– Kod nas nije važno ko je na terenu – svi pokušavamo da nametnemo naš stil igre i identitet. Verujemo jedni u druge i to se vidi po rezultatu – dodao je Janko.

Ova pobeda je treća za Železničar u poslednjih 24 dana, što ekipi daje dodatni vetar u leđa pred teško gostovanje u Novom Pazaru.

– Idemo u Pazar sa velikim samopouzdanjem. Već od sutra krećemo sa pripremama i daćemo sve od sebe da nastavimo dobar niz.

Jevremović je postigao dva gola i istakao da su oni rezultat timske igre:

– Golovi mi znače za samopouzdanje, ali su oni pre svega nagrada dobre igre cele ekipe i sjajne energije koju imamo. Posvećujem ih svojoj porodici.

Železničar će uskoro ponovo igrati protiv Javora, ali kako kaže mladi ofanzivac – fokus je sada isključivo na narednom meču.

– Sledeća utakmica nam je najbitnija. Posle Pazara ćemo se fokusirati na Javor, a analizu ćemo prepustiti stručnom štabu.

Autor: Dalibor Stankov