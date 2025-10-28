Zvezda nezaustavljiva: Peta pobeda u nizu, Asvel pao u Areni!

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sjajan niz u Evroligi – večeras su u sedmom kolu savladali francuski Asvel rezultatom 79:65 i upisali peti uzastopni trijumf.

Zvezda sada ima skor 5-2, dok je Asvel na 2-5. Pobeda dobija dodatnu težinu jer su crveno-beli igrali bez Džordana Nvore, dok najnovije pojačanje Džered Batler još nije registrovan.

Heroj večeri bio je Čima Moneke – briljirao je sa 24 poena (8/8 za dva), sedam skokova, tri asistencije i tri osvojene lopte za samo 21 minut na terenu. Dvocifreni učinak imali su još Semi Odželaj i Ognjen Dobrić sa po 11 poena, a upisalo se svih 11 igrača koji su dobili minutažu.

Mladi Stefan Miljenović pokazao potencijal sa četiri poena i pet skokova.

Asvel je poveo 3:0, ali je Zvezda brzo preuzela kontrolu i prvu četvrtinu završila sa +4 (21:17). Ključni momenat bio je sredinom druge četvrtine kada gosti nisu pogodili koš punih pet minuta, a Zvezda je otišla na 39:25 do poluvremena.

U trećem periodu prednost je rasla timskom igrom, a poslednju četvrtinu Zvezda je otvorila sa +22 (62:40) i rutinski privela meč kraju.

Ovo je peta pobeda u nizu od dolaska trenera Saše Obradovića, a naredni izazov je duel protiv Makabija u četvrtak u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

Autor: Dalibor Stankov