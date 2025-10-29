AKTUELNO

Košarka

OZBILJAN PROBLEM ZA ATAMANA! PAO ostao bez važnog igrača - neće igrati narednih mesec dana!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Bivši NBA as doživeo neugodnu povredu.

Košarkaš Panatinaikosa Rišon Holms doživeo je povredu na meču protiv Makabija.

Holms je u drugom poluvremenu napustio parket i više se nije vraćao u igru, a nakon detaljnih pregleda ustanovljeno je da je pretrpeo rupturu medijalnog kolateralnog ligamenta desnog kolena i da ga čeka minimum mesec dana pauze.

"Nažalost, situacija sa Holmsom je ozbiljna. Doktor mi je rekao da će sigurno biti van terena oko mesec dana. Dobra vest je da nije povređena Ahilova tetiva, tako da neće morati na operaciju. Uz terapiju, nadamo se da će se uskoro vratiti, ali sigurno neće igrati narednih mesec dana", rekao je na konferenciji za medije trener Panatinaikosa Ergin Ataman.

Autor: D.Bošković

#Ergin Ataman

#Košarka

#igrač

#mesec dana

#povreda

POVEZANE VESTI

Košarka

OZBILJAN PROBLEM ZA LEJKERSE I LUKU DONČIĆA: Povredio se Lebron Džejms! Čeka ga duža pauza?! (VIDEO)

Košarka

NOVA GLAVOBOLJA ZA DUŠKA IVANOVIĆA: Bivši trener Zvezde ostao bez najboljeg igrača Virtusa!

Fudbal

VELIKI PROBLEM ZA PIKSIJA! Važan igrač zbog povrede ne dolazi na okupljanje u Staru Pazovu?

Ostali sportovi

JEZIVA SCENA NA TERENU! Čuveni teniser doživeo jednu od najtežih povreda: Plakao i hvatao se za glavu, a onda je potvrđena najgora moguća vest!

Košarka

Novi problem za Paritzan, povredio se još jedan košarkaš

Košarka

KAKAV MALEROZAN KOŠARKAŠ! Ponovo se povredio!