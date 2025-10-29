AKTUELNO

Košarka

AKTIVIRALI BOMBU! Partizan doveo brutalno pojačanje - stigao je bivši as Barselone i Fenerbahčea!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Stiglo je veliko pojačanje...

Sada je i zvanično, novi košarkaš Partizana je proslavljeni plejmejker Nik Kalates, objavio je klub na društvenim mrežama i tako oduševio navijače.

- Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana - stoji u objavi Parnog valjka.


Posle teške povrede Karlika Džons, crno-beli su se bacili u potragu za novim plejmejkerom, a izbor je pao upravo na 36-godišnjeg košarkaša.

Autor: D.Bošković

