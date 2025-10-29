DŽUDO SAVEZ SRBIJE: Nenadoknadiv gubitak za srpsku džudo porodicu

Džudo savez Srbije uputio je saučešće porodici nastradalog mladog džudiste Partizana i izrazio podršku povredjenima u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad.

Oko pola četiri na auto-putu Beograd - Novi Sad dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio šesnaestogodišnji džudista Partizana, dok je više dece povredjeno.

Nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa medjunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

"Srpska džudo porodica je zavijena u crno. Duboko smo potreseni tragičnom vešću da je osam mladih takmičara i trener DŽK Partizan, po povratku sa turnira u Azerbejdžanu doživelo saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubio mladi džudista. U ime Džudo saveza Srbije izražavamo iskreno saučešće porodici poginulog i podršku povredjenima da se što pre oporave. Nenadoknadiv gubitak za srpsku džudo porodicu, za Džudo klub Partizan i za čitavu sportsku zajednicu", saopšteno je iz Džudo saveza Srbije.

Autor: A.A.