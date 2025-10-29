Veljko Paunović je novi selektor Srbije, vodi Orlove već protiv Engleske

Srbija dobija selektora kojeg je cela nacija želela, Veljko Paunović je novi selektor Srbije, piše Telegraf.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Branko Radujko, otputovao je u Španiju, kako bi završio sve detalje oko potpisa.

Ono što će posebno oduševiti navijače je činjenica da će Veljko Paunović preuzeti tim već za novembarski ciklus i mečeve protiv Engleske na Vembliju 13. novembra i Letonije u Leskovcu tri dana kasnije.

Podsetimo, Telegraf je nedavno napravio i anketu oko izbora novog selektora Srbije, gde je u konkurenciji svih aktuelnih imena i kandidata, Veljko Paunović odneo ubedljivu pobedu.

Ozvaničenje dogovora sa Veljkom Paunovićem se očekuje najkasnije u naredna dva dana, ali sada više nema dileme, Srbija će dobiti selektora kojeg želi cela nacija i koji je pre 10 godina sa mladom reprezentacijom Srbije postao šampion sveta na Novom Zelandu, a upravo ta generacija je sada i okosnica reprezentacije Srbije.

