HUMAN GEST FUTSAL KLUBA PARTIZAN! Sav prihod od 'večitog derbija' u futsalu biće doniran džudo klubu Partizan

Futsal klub Partizan obaveštava javnost da će sav prihod od prodaje ulaznica za predstojeći “večiti derbi” između Futsal klub Partizan i KMF Crvena zvezda, koji se igra u nedelju, 2. novembra u SC Voždovac (Banjica), biti doniran džudo klubu Partizan.

Pored toga, klub će dodatno uplatiti 100.000 dinara direktne pomoći, u znak solidarnosti i podrške nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo dete iz džudo kluba Partizan, dok je više članova povređeno.

Ovim gestom želimo da pokažemo da je Partizan jedna porodica — zajednica u kojoj su saosećanje, jedinstvo i podrška u teškim trenucima iznad svega.

Prodaja ulaznica:

• Petak: 10:00–17:00

• Subota: 10:00–17:00

• Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online na sajtu Ticketline.

Pozivamo sve navijače da dođu, podrže naše igrače i zajednički doprinesu akciji posvećenoj sećanju na mladog sportistu i podršci njegovim drugovima i porodici.

Futsal klub Partizan

Beograd, 29. oktobar

Autor: S.M.