ŠOK! Napustio Marakanu usred sezone, oglasila se Crvena Zvezda

Nigerijski fudbaler Piter Olajinka napustio je Marakanu, posle nešto više od dve godine u klubu.

Piter Olajinka i FK Crvena zvezda sporazumno su raskinuli ugovor. Šampion Srbije i nigerijski napadač su se ove srede rastali, iako mu je ugovor trajao do leta 2026. godine.

Zvezda se od Olajinke oprostila putem društvenih mreža.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je sporazumno raskinuo saradnju sa Piterom Olajinkom, uz obostrano razumevanje i uvažavanje.

Piter je izrazio želju da potraži novi izazov u svojoj karijeri, a klub mu je izašao u susret, uz zahvalnost za profesionalan odnos, posvećenost i doprinos koji je dao našem timu u prethodnom periodu.

Crvena zvezda se zahvaljuje Olajinki na svemu što je učinio u crveno-belom dresu i želi mu puno uspeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere.

Hvala, Piter i srećno!

FK Crvena zvezda

