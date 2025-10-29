AKTUELNO

Fudbal

POVREDIO SE LUKA JOVIĆ: Loše vesti za reprezentaciju Srbije

Loše vesti za reprezentaciju Srbije, napadač Luka Jović doživeo je povredu tokom utakmice Kupa Grčke, gde njegov AEK igrao protiv Ilijakosa. Srpski fudbaler je u jednom duelu osetio bol i morao da zatraži izmenu, a prema prvim informacijama, još uvek nije poznata težina povrede niti koliko će trajati njegov oporavak.

U AEK-u su potvrdili da će se preciznija dijagnoza znati nakon detaljnih lekarskih pregleda, ali već sada je jasno da postoji ozbiljna bojazan da će Jović morati da pauzira

Ukoliko se ispostavi da Jović ne može da nastupi, selektor će biti prinuđen da se osloni na Dušana Vlahovića, kao i na mlade snage koje tek kucaju na vrata reprezentacije. Kao potencijalna alternativa pominje se Mihajlo Cvetković, talentovani napadač Anderlehta, koji je u Belgiji sve zapaženiji i pokazuje ozbiljan golgeterski instinkt.

Srbija bi tako mogla da uđe u duel sa jednim klasičnim napadačem, što dodatno komplikuje situaciju pred važan meč u kojem će “orlovi” pokušati da iznenade favorizovane Engleze.

U AEK-u i Fudbalskom savezu Srbije sada sa zebnjom čekaju rezultate pregleda.

