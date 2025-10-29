Kakva je ovo konferencija za medije?! Željko seo, rekao par reči, ustao i otišao (VIDEO)

Trener Partizana Željko Obradović posle poraza od Hapoela u Sofiji održao je nikad kraću konferenciju za medije, čemu je doprinelo to što novinari nisu imali pitanja za njega.

Partizan je odigrao još jednu lošu utakmicu u Evroligi, te je u Sofiji izgubio od Hapoela sa 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21). To je bio četvrti poraz crno-belih u dosadašnjem toku takmičenja.

Po završetku meča održana je konferencija za medije, a obraćanje trenera gostiju Željka Obradovića bilo je nikada kraće. Naime, legendarni Čačanin maltene tek što je seo u stolicu, ustao je i otišao, a njegovo izlaganje trajalo je oko 20 sekundi!

- Dva različita dela utakmice, bilo je blizu, pravili smo neke greške, a u drugom delu je bilo drugačije, bila je drugačija slika, naša odbrana je bila užasna i Hapoel je zaslužio da pobedi - rekao je kratko Obradović pre nego što je otišao.

Autor: Iva Besarabić