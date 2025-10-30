DERBI SA VELIKIM ULOGOM! Zvezda i Milojević pred izazovom - karakter i reakcija ili nastavak krize

Početak sezone sigurno nije nagoveštavao ovakvo zbivanje u Crvenoj zvezdi u uvodnim danima novembra, jednostavno, sve je delovalo na Marakani idilično, podeljene uloge i scenario za film koji je počeo utakmicom protiv Linkolna u Beogradu. Zašto baš tada - došla je i poslednja kockica idealno zamišljenog mozaika u vidu Marka Arnautovića, ali tri meseca kasnije situacija nije nimalo dobra, šta više - u Ljutice Bogdana ne pamte godinama unazad pad u sezoni ekvivalentan trenutnom. Poraz od Brage i "nula" (u svakom aspektu za Zvezdu) sa Radničkim u Nišu, doneli su nešto negativniji ton pred utakmicu sa Vojvodinom.

Mnogo je pitanja i razloga, čini se da je Pafos bio mač sa dve oštrice - Liga šampiona i mirna luka ili borba za dokazivanjem u Ligi Evrope. “Izabrali” su crveno-beli izgleda teži put, svaka greška propraćena je zvučnije od svih koje bi na kratko uticale na pozotivan vetar na Marakani, da se centrom viori utorkom i sredom mušema Lige šampiona.

Takođe, na Vladanu Milojeviću je da do kraja decembra održi red i mir u prvom timu, izvesno je da će od januara neko drugi držati dirigentsku palicu, ali stručnjak iz Aranđelovca moraće da napravi dobru podlogu nadolazećem kolegi. Sada je pred Milojevićem možda i najtežih dva meseca u Zvezdi, stižu dueli sa Lilom, FCSB-om i Šturmom, koji će i te kako odrediti sudbinu šampiona Srbije u drugom po rangu takmičenju u Evropi.

Pre svega - gostovanje Vojvodini na “Karađorđu”. Stručni štab na čelu sa Milojevićem je dobio podršku, ipak, atmosfera u timu nije sjajna, što zbog rezultata, što zbog zdravstvenog biltena. Moraće lider prvenstva da pribegne opciji moranja, te će tako u ovaj derbi morati Stefan Leković u tandemu sa Rodrigaom, ukoliko Miloš Veljković ne bude spreman za duel. Takođe, pitanje je i koji će ofanzivni arsenal izaći pred novosadske crveno-bele, pošto je teško očekivati Arnautovića, a po svemu sudeći i Duartea.

Bilo kako bilo, koji god sastav bude započeo tešku borbu od 90 minuta moraće da se potrudi da Zvezda trijumfuje i ne zagorča sebi, pored dosadašnjeg neuspeha u Evropi, put do devetog uzastopnog naslova u Srbiji. Vojvodina je posle olako izgubljenih bodova, sebi “podmazala” samopouzdanje pobedama u Novom Sadu nad Radničkim i u Kruševcu sa Napretkom. Doduše, reč je o slabije rangiranim timovima superligaškog karavana, ipak, ekipa Miroslava Tanjge pokazala je i protiv Partizana da može da bude ravnopravan takmac večitima, posebno što eventualna pobeda donosi zaostatak od samo četiri boda od prvog mesta.

Novi Sad će posle dugo godina dobiti derbi, a srpski fudbal uzbuđenje koje nedostaje već duže vreme, oko 20 časova već će biti poznato ko će u noći između četvrtka i petka imati miran san, a ko košmare.

Autor: Jovana Nerić