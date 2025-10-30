PIKSI DOBIO NASLEDNIKA! Veljko Paunović nastavlja gde je stao kao prvak sveta!

Fudbalski savez Srbije je doneo odluku o novom selektoru Srbije, a očekuje se da se ona obelodani zvanično ovog četvrtka. U pitanju je Veljko Paunović.

Dugo su kao imena figurirali Veljko Paunović, Vladan Milojević i Dejan Stanković. Mnogi su se nadali Slaviši Jokanoviću, a opcija je bio i Zoran Bata Mirković, barem kao privremeno rešenje.

Ipak, najveća želja javnosti bio je i ostao Veljko Paunović.

Sada je pala i odluka, a kako je potvrđeno Sportalu, očekuje se da se ona obelodani u toku dana. U pol poziciji je bio Veljko Paunović, vrh FSS-a ubedio ga je da nastavi tamo gde je stao sa novozelandskom generacijom koja je osvojila Svetsko prvenstvo za mlade.

Srbiju već 13. novembra čeka meč protiv Engleske, u završnici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Oproštajno pismo Piksija

Nakon odluke Izvršnog odbora FSS da sporazumno raskine saradnju sa Draganom Stojkovićem, saopštenjem za javnost oglasio se i bivši selektor naše A reprezentacije.

„Posle četiri i po godine, nisam više na mestu selektora A reprezentacije Srbije. Želim pre svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom savezu Srbije na ukazanom poverenju – bila mi je čast i velika privilegija da vodim nacionalni tim svoje zemlje.

Zajedno smo uspeli da napravimo istorijski rezultat i da posle 24 godine povežemo dva velika takmičenja – Svetsko i Evropsko prvenstvo. Cilj koji sam sebi kao selektoru postavio, uspeli smo i da ostvarimo. Zauvek ću pamtiti scene iz Lisabona, jer je to jedan od najlepših trenutaka u mom životu i jedan od najvećih uspeha srpskog fudbala u novijoj istoriji.

U Ligi nacija smo takođe predstavili Srbiju na najbolji mogući način – plasirali smo se u A diviziju i u konkurenciji vrlo kvalitetnih reprezentacija uspeli da sačuvamo status u elitnom rangu evropskog fudbala. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su bili sa A timom i oko njega – igračima, članovima stručnog štaba, momcima iz zdravstvene službe, ekonomata, marketing i medija tima – svim ljudima koji su nesebično radili, pomagali i verovali u našu zajedničku ideju.

Hvala javnosti i medijima na podršci tokom ovog perioda. Trudio sam se da uradim sve što je u mojoj moći kako bih pružio šansu igračima koji su mogli da izaberu neki drugi put, da obuku dres neke druge reprezentacije – ali su odlučili da igraju za Srbiju.

U protekle četiri i po godine promovisali smo veliki broj mladih fudbalera koji su, u to sam uveren, budućnost srpskog fudbala. Nasledniku na klupi nacionalnog tima, ko god to bio, želim puno sreće i uspeha.

Fudbalskom savezu Srbije i celokupnoj fudbalskoj javnosti želim da nastave da grade atmosferu jedinstva i podrške, jer samo tako možemo da idemo napred. U meni će uvek imati saveznika, navijača i čoveka kome je čast da bude uz svoju Srbiju. Kao što sam nekada kao igrač ponosno nosio državni grb, tako i danas, sa istim žarom i ljubavlju, ostajem uz svoju zemlju – uz naš tim, naš fudbal i naš narod.“

Autor: Jovana Nerić