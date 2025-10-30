SATANISTI HTELI DA OTMU POZNATOG FUDBALERA: Jezivi detalji posle pokušaja kidnapovanja igrača (VIDEO)

Snimci pokušaja otmice na ulicama Sankt Peterburga, fudbalera Zenita Andreja Mostovoja pre nekoliko dana, obišli su celu planetu.

Ruska policija je uspela da spasi Andreja Mostovoja, a već posle nekoliko sati uspeli su i da privedu osumnjičene. Trenutno, četvoro ljudi se nalazi u pritvoru, ali se još traga za onima koji su naredili kidnapovanje.

Slava satanista

Detalji otmice Andreja Mostovoja, o kojima pišu ruski mediji, u najmanju ruku su jezivi. Navodno, ideolog otmice bio je jedan okultista iz Rusije, pripadnik satanističke sekte koja je zabranjena u Rusiji. Ovo su priznali osumnjičeni za otmicu, koji su rekli da su za određenu novčanu nadoknadu trebalo da uhvate Andreja Mostovoja i dovedu ga na ranije dogovoreno odredište.

Prema rečima uhapšenih, iza otmice je stajao izvesni "Slava Satanista".

On the night of October 23 in St. Petersburg, Andrey Mostovoy became subject of an attempted kidnapping He managed to fight them off with help of hockey player Grakun

2 days later, son-in-law of State Duma deputy was kidnapped

Suspects have been detained

(https://t.co/IQuCju8qj3) pic.twitter.com/o9s8bGs0vb — RPL Sky (@RPLNews_eng) 27. октобар 2025.

Četiri osobe su uhapšene u vezi sa incidentom, a sam fudbaler se brzo oporavio od šoka i čak je uspeo da postigne gol protiv Dinama. Incident u koji je umešan Andrej Mostovoj dogodio se u noći 23. oktobra u ulici Vjazovaja na Krestovskom ostrvu u Sankt Peterburgu.

Video koji je postao dostupan javnosti prikazuje dva muškarca kako razgovaraju u blizini Gelendvagena. Muškarci obučeni u crno zatim iskaču iz crnog kombija parkiranog u blizini i nespretno pokušavaju, da na silu uvuku muškarca (Andreja Mostovoja) u svoj automobil. Međutim, intervenisao je prijatelj sa velikom torbom. Fudbaler je pobegao, a otmičari su se, nakon kratke pauze, takođe povukli.

Hokejaš spasio prijatelja

Ispostavilo se da je Mostovoju pomogao da pobegne hokejaš Aleksandar Grakun, čija je majka, Natalija, ispričala sve o incidentu novinarima:

- Vraćali su se sa tenisa. Uprkos velikoj torbi na ramenima, Saša se brzo snašao, u trenutku procenio je situaciju i odgurnuo muškarce. Fizički i mentalno ih je savladao. Nisu očekivali tako munjevitu reakciju. Moglo bi se reći da ih je oborio. Najvažnije je da je njegov prijatelj sa "zlatnim nogama" pobegao i spasao se. Saša je takođe pobegao, ali je nastavio da posmatra i prati otmičare iz daljine.

A message from Andrey Mostovoy pic.twitter.com/v6Jup3fP7u — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) 28. октобар 2025.

Još jedna otmica

Prema njenim rečima, prijatelji su mislili da su Mostovoja napali navijači. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova je ubrzo obavilo hapšenja. Ispostavilo se da se radilo o pokušaju otmice, koja je ponovljena dva dana kasnije, ali je kidnapovana druga osoba. Tajh incident se desio u istoj, Vjazovoj ulici 25. oktobra. Žrtva je bio biznismen Sergej Selegen, zet bivšeg predsednika Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga i poslanika Državne dume Vjačeslava Makarova.

Kako izveštava Komersant, gospodinu Selegenu su stavili lisice i odvezli ga u vozilu "Lend Kruzer", primorali ga da prebaci 210.000 rubalja (2.260 evra) i zahtevali dodatnih 10 miliona rublji (više od milion evra) kao otkup. Ipak, otmičari su privedeni od strane policije. U postupku su priznali, da su bili povezani sa neuspelim pokušajem otimice fudbalera Mostovoja.

Kriminalci uhapšeni

Stepan Mirošin, Samir Pavlov, Rustam Hudajdulakov i Vladislav Jakovljev, stari 19 i 20 godina, već su uhapšeni i tvrde da su delovali po uputstvima nekoga po imenu "Slava Satanista". Jedan od pritvorenih je rekao da mu je bio potreban novac za operaciju njegovog oca i da je bio povezan sa "Slavom Satanistom", a drugi je priznao da je cilj bio "da nekoga otme i iznudi novac od njega".

Andrej Mostovoj kratko je komentarisao incident. Vratio se fudbalu i postigao ključni gol u pobedi Zenita od 2:1 nad Dinamom iz Moskve 26. oktobra.

- Nažalost, sada ne mogu ništa da kažem. Istraga je u toku, tako da ne mogu sve da otkrijem. Sve se dogodilo kasno uveče, i sve je bilo veoma brzo. Nisam baš imao vremena da vidim i šta se sve dešava. Onda sam shvatio da je prilično ozbiljno. Činilo se da se ponašam normalno, u smislu da nisam paničio, da nisam zvao i vikao - oglasio se Mostovoj preko službe FK Zenit.

Autor: Marija Radić