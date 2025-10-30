OVO SU DETALJI DOGOVORA VELJKA PAUNOVIĆA I FSS! Jedna stvar će mnoge IZNENADITI: Čuveni stručnjak debituje protiv Engleske, ali...

Veljko Paunović novi je selektor fudbalske reprezentacije Srbije!

Fudbalski savez Srbije i Veljko Paunović dogovorili su saradnju da on sedne na klupu Orlova u poslednje dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, protiv Engleske i Andore, saznaje Kurir.

Veljko Paunović ima viziju kako bi srpska fudbalska reprezentacija trebalo da izgleda u budućnosti, a za svoje ideje dobio je i podršku od čelnika FSS, predsednika Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka koji je i vodio pregovore.

Prema saznanjima Kurira Veljko Paunović vodiće nacionalni tim Srbije u Londonu protiv Engleske 13. novembra na Vembliju, a onda i tri dana kasnije protiv Andore u Leskovcu. Posle toga, uslediće novi pregovori između Veljka Paunovića i Fudbalskog saveza Srbije, kako bi imali jasan plan šta uraditi za dalje, kada kreće novi kvalfikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo 2028 i Liga nacija.

Veljko Paunović prihvatio je poziv iz FSS u najtežem mogućem trenutku, čime je pokazao koliko mu je stalo do fudbalske reprezentacije Srbije.

Ko je Veljko Paunović?!

Veljko Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

🇧🇷 𝟭-𝟮 🇷🇸 | Тренутак за историју… Гол Немање Максимовића којим је Србија савладала Бразил и постала шампион света. 🔥🦅



🎥: @FIFAWorldCup ©️ pic.twitter.com/yu3VHNpR0Q — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 20. јун 2024.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

Autor: Marija Radić