Na Evropskom prvenstvu za mlade u šahu učestvuje 49 mladih šahista iz Srbije

Evropsko pojedinačno prvenstvo za mlade u šahu u organizaciji Šahovskog saveza Crne gore ove godine održava se u Budvi i okupiće preko 1.170 mladih šahistkinja i šahista iz čitave Evrope.

Šampionat je svečano otvoren 28. oktobra, a našu zemlju predstavljaju najbolji mladi šahisti iz Srbije i to čak njih 49 (22 devojčice i 27 dečaka).

Nastupaju u šest uzrastnih kategorija, do 8, do 10, do 12, do 14, do 16 i do 18 godina i posebno se takmiče dečaci, a posebno devojčice, i narednih devet dana sve oči biće usmerene na našu decu.

Sa našim mladim šahistima su i selektori Novak Pezelj i Srđan Čarnić, kao i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, a ono što svakako možemo da očekujemo su velike borbe, i nadamo se dobrim rezultatima nase mlade reprezentacije.

