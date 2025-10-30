AKTUELNO

Fudbal

NENAD LALATOVIĆ I MLADOST IZ LUČANA IZBAČENI IZ KUPA SRBIJE! Još jedna senzacija i vesti koje niko nije očekivao

Izvor: Kurir, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Mladost iz Lučana ispala je već na startu takmičenja u Kupu Srbije

Nastavljaju se senzacionalni rezultati u Kupu Srbije.

Pošto je u utorak Mačva izbacila Partizan, u sredu smo gledali pravu seču favorita, sada je takmičenje već na samom startu završila i Mladost iz Lučana koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović.

Dubočica iz Leskovca eliminisala je Mladost posle boljeg izvođenja penala i zasluženo se plasirala u osminu finala. U regularnih 90 minuta bilo je 1:1 - povela je Dubočica u osmom minutu golom Džejkoba Abouse u osmom minutu, tim trener Nenada Lalatovića izjednačio u 65. preko Ognjena Alempijevića.

Imali su gosti igrača više u završnici meča nakon isključenja Mateje Stojanovića pet minuta pre kraja, ali je Dubočica izdržala i posle penala prošla dalje.

U drugoj utakmici Kupa odigranom u istom terminu Vršac je u derbiju dva člana Prve lige Srbije bio bolji od Tekstilca iz Odžaka, takođe posle boljeg izvođenja penala. Posle 90 minuta bilo je 0:0.

Autor: D.Bošković

#Kup Srbije

#Lučani

#Mladost

#Nenad Lalatović

POVEZANE VESTI

Fudbal

TRENERSKA BOMBA U SRPSKOM FUDBALU: Lalatović napustio Lučane, vraća se u Vojvodinu

Ostali sportovi

Šok na Vimbldonu: Šampionka zaustavljena već u prvom kolu!

Fudbal

VELIKI POVRATAK NENADA LALATOVIĆA! Posle epizode u Podgorici, vraća se u srpski fudbal! Stigla i potvrda iz kluba

Fudbal

SRPSKI TRENER DOBIO OTKAZ U ŠPANIJI! Ove vesti niko nije očekivao - uprava kluba ga smenila

Hronika

NESREĆA NA LINIJI 703: Devojka ispala iz autobusa, hitno prevezena u UC

Fudbal

LIONEL MESI NIJE OVO OČEKIVAO! Zaigrao je na novom takmičenju, pa ostao razočaran! (VIDEO)