NOVAKOV MEČ OTKAZAN IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA! Ništa od spektakla sa Cicipasom, navijači razočarani jer neće biti spektakla

Teniski spektakl u Atini počinje u nedelju, ali uvodni događaj koji je trebalo da ga najavi neće biti održan.
Prema pisanju grčkih medija, egzibicioni duel između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa, planiran za petak popodne u impozantnom
Zepionu, otkazan je iz bezbednosnih razloga. Publika je očekivala šou program sa izazovima, igrama i interaktivnim momentima, ali će se ova zabavna uvertira, nažalost, izostati.
Đoković je već nekoliko dana u Atini, gde koristi vreme i za uživanje u sportu, prisustvovao je evroligaškim mečevima Panatinaikosa i Olimpijakosa.
Podsetimo, turnir u grčkoj prestonici biće održan od 2. do 8. novembra.
Autor: D.Bošković