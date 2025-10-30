ŠOK! SELEKTOR SRBIJE SE POVUKAO IZ PRIVATNIH RAZLOGA! Niko nije očekivao ovakvu odluku - On se odmah oglasio i otkrio sve

Neočekivana odluka iskusnog stručnjaka.

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije, George Krecu, iznenadio je sportsku javnost odlukom da napusti Belgorje iz Belgoroda. U zvaničnom saopštenju naveo je da se na taj korak odlučio iz privatnih razloga.

Krecu je na klupu ruskog velikana seo tek ove sezone, ali se njegova epizoda u Belgorodu završila mnogo ranije nego što je iko očekivao, posle svega nekoliko meseci rada.

- Dragi navijači! Napuštam klub iz ličnih razloga koje bih želeo da zadržim za sebe. Zahvalan sam timu i upravi kluba na pruženoj prilici, ali ponekad druge okolnosti odlučuju. Ovaj tim ima sjajnu budućnost i želim mu uspeh! - saopštio je Krecu.

Direktor tima je još uvek u šoku zbog ove odluke.

- Zapanjeni smo. Pokušaćemo da se izborimo sa ovom situacijom. Biće ovo iskustvo više za nas - rekao je direktor tima Sergej Tetjuhin.

