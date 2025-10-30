AKTUELNO

Košarka

SRPSKOM KOŠARKAŠU NIKOLI TOPIĆU OTKRIVEN RAK! Strašne vesti iz Amerike - Prvi čovek Oklahome se oglasio i ŠOKIRAO sve

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Prvi čovek Oklahome i generalni menadžer, Sem Presti, otkrio je šokantnu vest, srpski košarkaš Nikola Topić vodi bitku sa rakom testisa.

Informacija je odjeknula u američkim medijima nakon što ju je Presti podelio sa novinarima u Oklahomi, a potom se brzo proširila društvenim mrežama.

Ipak, ima i razloga za optimizam. Presti je naglasio da su lekari „izuzetno pozitivni“ kada je reč o Topićevom oporavku. Mladi plejmejker je, prema njegovim rečima, sve do početka hemoterapije nastavio da trenira sa timom, pokazujući neverovatnu snagu i posvećenost.

"Jedino što od njega očekujemo jeste da se fokusira na ovo. To je prioritet. Vratiće se i igrati košarku kada bude mogao, nemamo nikakva očekivanja u pogledu toga. Ima našu potpunu podršku, ljubav i podstrek", rekao je Presti.

Topić je iza sebe imao izuzetno aktivno leto, nastupao je u Letnjoj ligi i bio deo priprema reprezentacije Srbije, ali ga je potom zadesio veliki peh.

Pre nekoliko nedelja Oklahoma Siti je saopštila da je mladi plejmejker imao „zahvat“ na testisima, ne otkrivajući tada detalje. Sada je generalni menadžer Sem Presti otkrio pravu prirodu problema i potvrdio da Topić boluje od raka testisa, uz ohrabrujuću poruku da su lekari izuzetno pozitivni.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#Nikola Topić

#Oklahoma

#nba liga

#rak testisa

POVEZANE VESTI

Košarka

Loše vesti za Nikolu Topića! Srbin uspešno operisan, ali neće moći da igra

Košarka

LOŠE VESTI IZ AMERIKE: Denver se hitno oglasio o Nikoli Jokiću

Košarka

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Nikola Jokić se povredio!

Košarka

Loša vest! Nikola Topić pokidao prednji ukršteni ligament!

Košarka

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Nikola Jović polomio šaku!

Košarka

DRAMA U DENVERU! Ovo nikako nije dobro - JOKIĆA MUČI POVREDA: Srbin propušta derbi Zapada? Navijači u PANICI!