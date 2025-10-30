KO JE NIKOLA TOPIĆ? NAJVEĆA NADA SRPSKE KOŠARKE KOJOJ JE ŽIVOT PONOVO 'LUPIO ŠAMAR' Ima tek 20 godina, a prošao je kroz pravi pakao!

Dečko, glava gore!

Koliko samo nema sreće ovaj talentovani dečak... Taman kada smo pomislili da su silne povrede iza njega, iz daleke Amerike su stigle zapanjujuće vesti! Nikola Topić se bori sa rakom testisa, saopštio je generalni menadžer Oklahome, Sem Presti.

Topić je iza sebe imao izuzetno aktivno leto, nastupao je u Letnjoj ligi i bio deo priprema reprezentacije Srbije, ali ga je potom zadesio veliki peh.

Pre nekoliko nedelja Oklahoma Siti je saopštila da je mladi plejmejker imao „zahvat“ na testisima, ne otkrivajući tada detalje. Sada je generalni menadžer Sem Presti otkrio pravu prirodu problema i potvrdio da Topić boluje od raka testisa, uz ohrabrujuću poruku da su lekari izuzetno pozitivni.

"Želim da dam apdejt stanja u kom se nalazi Nikola Topić. Kao što ste svesni, imao je operaciju testisa pred početak sezone. Ona je bila neophodna i odrađena je u Hjustonu da se utdvrdi da li Nikola ima rak. Rezultati biopsije su potvrdili da ima rak, ali su lekari iz Hjustona eksremno pozitivni oko ishoda njegove situacije.

Treba reći da je rak testisa „najsigurnija“ forma kancera kod muškaraca. Preporučeno je da ide na hemoterapije. Topić nije želeo da objavi ovu informaciju dok nije započeo sa tretmanom, što i jeste nedavno. On je ovde tokom celog procesa, trenira, ali smo svi svesni da ćemo ovo biti zahtevan proces. Tim doktora je pozitivan što se tiče dugoročnog ishoda. Trenutno je njegov oporavak jedini prioritet" rekao je Presti.

Ponovo će Topić biti udaljen sa parketa na duže vreme. Pre samo dve godine blistao je u dresu Mege, odakle je skrenuo pažnju košarkaške javnosti i zaslužio prelazak u Crvenu zvezdu. U crveno-belom dresu stigao je i do Evrolige, gde je čak upisao minute u večitom derbiju protiv Partizana, ali ga je tada sustigla prva ozbiljnija povreda.

Ipak, Topić je pokazao karakter, uspeo je da se oporavi, ode na NBA draft i osvoji poverenje Oklahome, koja ga je izabrala među talentima budućnosti. Međutim, problemi s kolenom nisu ga zaobišli ni „preko bare“. Nakon serije manjih povreda i blažeg oštećenja prednjih ukrštenih ligamenata, sada je stigla nova, mnogo ozbiljnija dijagnoza koja će ga duže zadržati van parketa.

Podsećanja radi, i tokom prošlog leta bilo je dosta priče o njegovom statusu u reprezentaciji. Iako je bio spreman za igru, selektor Svetislav Pešić odlučio se da u Letoniju vodi iskusnijeg Vasilija Micića.

Topić je i ovog puta ostavio sjajan utisak u pripremama s Oklahomom, aktuelnim šampionom NBA lige, ali će na svoju šansu u najjačoj ligi na svetu morati još da sačeka. Sudbina mu, čini se, još jednom nije bila naklonjena...

Autor: D.Bošković