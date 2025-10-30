AKTUELNO

Košarka

Moćna poruka Partizana za Topića - Fenomenalan potez bivšeg Nikolinog večitog rivala

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Partizan je putem društvenih mreža poslao poruku podrške Nikoli Topiću kojem je dijagnostikovan rak testisa.

U toku četvrtka stigla nam je šokantna vest da je Nikoli Topiću dijagnostikovan rak testisa. Uprkos tome što je Sem Presti otkrio da su doktori veoma optimistični povodom oporavka mladog košarkaša, normalno je da kod ljudi postoji i određena doza brige.

Zanimljivo, među prvima ko je pružio javnu podršku talentovanom plejmejkeru bio je njegov dojučerašnji večiti rival - Partizan.

Crno-beli su se oglasili putem društvenih mreža i uputili moćnu podršku Topiću.

Nikola Topić je prošao sve mlađe kategorije Crvene zvezde, a seniorski debi za taj tim imao je 28. marta 2022, kada je imao samo 17 godina. Kako bi se kalio, sa Malog Kalemegdana je svojevremeno bio prosleđen Slodesu, OKK Beogradu i Megi na pozajmicu.

Autor: D.Bošković

#Partizan

#nikola topic

#nikola topić ima rak testisa

#oglasavanje

#rak testisa

