NESTVARNA VOJVODINA SRUŠILA ZVEZDU POSLE EPSKOG PREOKRETA U NOVOM SADU: Novosađani produžili krizu crveno-belih i naneli šampionu još jedan bolan udarac

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u Novom Sadu u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije rezultatom 2:3.

Pogotke za Vojvodinu postigli su Mustafa u 52, Ranđelović u 77. minutu i Poletanović u drugom minutu nadoknade.

Strelci za Zvezdu bili su Katai u 42. minutu, i Ivanić u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Zvezda je nakon prvog poraza u sezoni na deobi prvog mesta sa Partizanom, obe ekipe imaju po 31 bod.

Vojvodina je treća sa 27 bodova, uz meč više od večitih rivala.

Kakav meč u Novom Sadu, nešto što se retko viđa na našim terenima.

Branilac titule je na taj način još jednom pokazao pokazao da je u velikoj krizi posle očajne igre u Bragi i poraza u Ligi Evrope, te remija bez golova sa Radničkim u Nišu.

Vodila je večeras Zvezda 0:2 na poluvremenu golovima Kataija i Ivanića, a onda katastrofalno drugo poluvreme inspirisane Vojvodie i preokret preko Mustafe, Ranđelovića i Kolarevića.

Zvezda je povela u 42. minutu golom Aleksandra Kataija. Mirko Ivanić je lepo proigrao Kataija, koji je udarcem iz prve sa oko sedam, osam metara savladao golmana Vojvodine Rosića.

U trećem minutu nadoknade poluvremena crveno-beli su duplirali prednost pogotkom Ivanića. Centrirao je Seol, a Ivanić je udarcem glavom sa druge stative zatresao mrežu Vojvodine.

Činilo se da će Zvezda zabeležiti rutinsku pobedu, ali Novosađani nisu mislili tako.

Vojvodina je smanjila prednost Zvezde u 52. minutu. Njegoš Petrović je prošao po desnoj strani, uputio pas po zemlji pred gol Zvezde, a Ibrahim Mustafa je sa četiri metra lako savladao golmana Zvezde.

U 77. minutu Vojvodina je izjednačila pogotkom Ranđelovića. Stefan Bukinac je bio brži od čuvara, poslao loptu u "srce" šesnaesterca, a Ranđelović je preciznim udarcem iz okreta sa oko 11 metara pogodio sam ugao gola Zvezde.

Vojvodina je u drugom minutu sudijske nadoknade vremena stigla do potpunog rezultatskog preokreta. Lopta je stigla do Kolarevića koji je udarcem sa 20-ak metara savladao golmana Zvezde Mateusa.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Radnik, dok će Vojvodina ugostiti IMT.

Vojvodina je pobedila Zvezdu na svom stadionu prvi put od 26. maja 2013. godine.

Autor: Iva Besarabić