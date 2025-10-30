DA SE NAJEŽIŠ: Navijači Zvezde skandirali Nikoli Topiću nakon vesti da ima rak (VIDEO)

Navijači Crvene zvezde skandirali su Nikoli Topiću na utakmici sa Makabijem, nakon što je objavljena vest o kanceru testisa sa kojim se mladi košarkaš bori.

Crveno-beli biju novu bitku u Evroligi, ali Nikola Topić ima onu važniju - životnu. Mladom košarkašu je dijagnostikovan rak testisa, što je potvrdio generalni menadžer Oklahome Sem Presti, a navijači Crvene zvezde, glasno su podržali Topića.

Presti je istakao da se Topić već nalazi pod nadzorom lekara i da se proces lečenja odvija prema planu.

Navijači Zvezde skandirali Nikoli Topiću pic.twitter.com/5LNNjUMxjq — sportnadlanu (@klikclick191174) 30. октобар 2025.

- Doktori su ekstremno pozitivni u vezi njegovog oporavka - rekao je Presti, dodavši da je srpski igrač sve do početka hemoterapije učestvovao u treninzima ekipe.

Tanderi zasad nisu objavili više detalja o zdravstvenom stanju igrača, ali je potvrđeno da klub u potpunosti stoji uz njega tokom perioda oporavka.

Autor: Iva Besarabić