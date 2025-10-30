AKTUELNO

Košarka

DA SE NAJEŽIŠ: Navijači Zvezde skandirali Nikoli Topiću nakon vesti da ima rak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Sportinjo, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Navijači Crvene zvezde skandirali su Nikoli Topiću na utakmici sa Makabijem, nakon što je objavljena vest o kanceru testisa sa kojim se mladi košarkaš bori.

Crveno-beli biju novu bitku u Evroligi, ali Nikola Topić ima onu važniju - životnu. Mladom košarkašu je dijagnostikovan rak testisa, što je potvrdio generalni menadžer Oklahome Sem Presti, a navijači Crvene zvezde, glasno su podržali Topića.

Presti je istakao da se Topić već nalazi pod nadzorom lekara i da se proces lečenja odvija prema planu.

- Doktori su ekstremno pozitivni u vezi njegovog oporavka - rekao je Presti, dodavši da je srpski igrač sve do početka hemoterapije učestvovao u treninzima ekipe.

Tanderi zasad nisu objavili više detalja o zdravstvenom stanju igrača, ali je potvrđeno da klub u potpunosti stoji uz njega tokom perioda oporavka.

Autor: Iva Besarabić

#Crvena Zvezda

#Kancer

#Navijači

#Nikola Topić

#Rak

#Skandiranje

POVEZANE VESTI

Košarka

SRPSKOM KOŠARKAŠU NIKOLI TOPIĆU OTKRIVEN RAK! Strašne vesti iz Amerike - Prvi čovek Oklahome se oglasio i ŠOKIRAO sve

Fudbal

Navijači Zvezde: Nećemo dozvoliti da se od derbija pravi lakrdija

Košarka

Moćna poruka Partizana za Topića - Fenomenalan potez bivšeg Nikolinog večitog rivala

Fudbal

Skandal na utakmici Lige nacija: Navijači obe ekipe skandirali zajedno 'Ubij Srbina'

Politika

SKANDAL! Novinar televizije Nova Željko Veljković poručio: Navijači Crvene Zvezde su izdajnici Srbije!

Košarka

Hospitalizovan košarkaš Crvene zvezde!