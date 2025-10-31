TRAGEDIJA PARTIZANA: Barselona slavila u grotlu Arene trojkom Klajburna sa pola terena

Košarkaši Partizana doživeli su treći vezani poraz u Evroligi Crno-beli su u utakmici 8. kola izgubili 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20).



Više nego dramatičnu utakmicu rešio je Vil Klajburn trojkom sa skoro pola terena na isteku napada svoje ekipe.

Partizan je mogao do izjednačenja i produžetka, ali je Braun promašio polaganje.

Vašington je pogodio 21 poen. Tajrik Džons je upisao 15 poena, uz 13 skokova i sedam asistencija. Debitovao je Nik Kalates, a u igru nije ulazio doskorašnji košarkaš Barselone Džabari Parker.

Partizan sada ima 3-5, a Barselona 5-3.

Crno-beli imaju gostovanje Dubaiju u ABA ligi, a potom gostuju Olimpijakosu. Barselona dočekuje Real u narednom kolu.

U timu Barselone je briljirao Tornike Šengelija, koji je upisao indeks korisnosti 42. Postigao je 24 poena.

Klajburn je postigao 14 poena, Satoranski 11, a Panter i Veseli po 10.

Partizan je mogao do izjednačenja i produžetka, ali je Braun promašio polaganje.

Autor: D.Bošković