MOĆAN POTEZ DENVERA Jokić dobio srpsko društvo u Nagetsima

Izvor: Sport, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Još jedan srpski trener u stručnom štabu Dejvida Adelmana.

Ima već Nikola Jokić srpsko društvo u Denveru pošto je član stručnog štaba Dejvida Adelmana i Ognjen Stojaković, ali dobiće najbolji košarkaš sveta još jednog našeg trenera.


Naime, novi član kluba iz Kolorada postaće Marko Skoko! Radi se o 40-godišnjem stručnjaku koji je dobio ponudu da se priključi stručnom štabu Adelmana.

Skoko je svojevremeno radio u novosadskom Radničkom, pa Vojvodini, a period profesionalnog sazrevanja je proveo i u Kataru gde je bio angažovan četiri godine u nacionalnom Košarkaškom savezu.

Proveo je Skoko i deo Letnje lige sa Denverom gde su se Nagetsi uverili u trenerski potencijal srpskog stručnjaka.


Može se reći da se pravi i mala srpska kolonija u Denveru koji sada ima čak trojicu Srbina u klubu.

