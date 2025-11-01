AKTUELNO

JOKIĆ PROMAŠIO ZA PRODUŽETAK! Tragedija Denvera: Gordon napravio ozbiljnu glupost, Nikoli izmakao istorjski tripl-dabl!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Šokantan poraz doživeli su Nagetsi u Oregonu.

Posle izuzetno neizvesne završnice Denver je doživeo bolan poraz na gostovanju protiv Portlanda - 109:107.

Najbolji košarkaš Nagetsa Nikola Jokić promašio je u poslednjoj sekundi šut za produžetak, ali pravi tragičar meča bio je iskusni Eron Gordon, koji je na 1.4 sekunde pre kraja utakmice faulirao Džeremija Grenta, koji je sa linije za slobodna bacanja doneo pobedu domaćinu.


Nikola Jokić, koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabla, meč je završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet asistencija. Jedna asistencija nedostajala je Nikoli da ispiše nove stranice istorije NBA i postane prvi igrač ikada sa pet tripl-dablova na startu sezone. Oskar Robertson i Rasel Vestbruk imali su po četiri uzastopna, ali niko nije uspeo da otvori sezonu za sa pet - Jokića je jedno uspešno dodavanje delilo od neverovatnog podviga.

Autor: S.M.

