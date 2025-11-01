Poznati sportista (37) umro tokom vožnje, imao srčani udar za volanom

Nekadašnji bacač Sijetl Marinersa i Čikago Kabsa, Jervis Medina, preminuo je u 37. godini života, potvrdio je klub iz Sijetla. Medina, rodom iz Venecuele, doživeo je srčani udar tokom vožnje, što je, prema navodima lokalnih medija, dovelo do saobraćajne nesreće.

Radio Amerika iz Venecuele izvestio je da se incident dogodio u četvrtak uveče u opštini Nagvanvaga, kada je Medina, nakon što mu je pozlilo, udario u nekoliko parkiranih vozila.

Sijetl Marinersi, klub u kojem je Medina proveo delove tri sezone u MLB ligi, objavili su saopštenje povodom njegove smrti:

- Tužni smo zbog vesti o smrti našeg bivšeg bacača Joervisa Medine. Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

I Everet Akvasoksi, filijala Marinersa, oglasila se na mreži X:

- Tužne vesti iz Venecuele – bivši bacač Akwasoksa iz 2010. godine, Joervis Medina, preminuo je u 37. godini. Igrao je u MLB ligi između 2013. i 2015. Počivaj u miru.

Medina je potpisao ugovor sa Sijetlom kao slobodan igrač još 2005. godine i proveo sedam sezona u njihovom sistemu pre nego što je debitovao u MLB ligi sredinom 2013. godine.Tokom tri sezone sa Marinersima ostvario je prosek ERA od 2.82 i zabeležio 147 strikeouta u 141 meču. U toku 2015. godine Marineri su ga trejdovali u Čikago Kabse u zamenu za hvatača Velingtona Kastilja.

Za Kabse je odigrao samo pet utakmica, a deo sezone proveo je i u njihovoj tripl-e filijali. Kasnije je bio član Pitsburg Pajratsa, ali nije uspeo da debituje za prvi tim. Njegov poslednji angažman u američkoj profesionalnoj bejzbol ligi bio je kratak boravak u ruki timu Filadelfija Filisa 2016. godine.

Poslednji put je profesionalno nastupao 2023. godine u Italiji, za tim Teknograniti Senago.

Autor: S.M.