Crvena zvezda u finalu Kupa evropskih šampiona

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ ||

Zvezda je na korak od istorije, od najvećeg klupskog rezultata u osam decenija postojanja bokserskog kluba obojenog crveno-belim bojama. Najprestižnije boks klupsko takmičenje na Starom kontinentu, plej of EUBC Kup šampiona startovao je mečevima polufinala u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu.

Prvo polufinale u popularnoj “Ložionici” donelo je susret bokserskih klubova Panatenaikos (Grčka) i Ostrava (Češka) u kome je finale izborio grčki klub rezultatom 10:4. Usledio je sudar domaćina Crvene zvezde i Pankrationa iz Moldavije. Crveno-beli su briljirali, nisu protivniku ostavili puno prostora da zaustavi Zvezdin “drim tim” koji je finale i meč sa Panatenaikosom izborio rezultatom

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Svi mečevi prenošeni su uživo na TV Arena Fight, isto će biti i za susrete za 3. mesto i finale.

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Za naslov šampiona evropskog klupskog takmičenja 2025. u boksu, komšijski derbi između Crvene zvezde i Panatenaikosa zakazan je za nedelju 2. novembar sa početkom od 20:00 časova. Pre izlaska finalista, meč za treće mesto sa početkom od 17:00 časova boksovaće Ostrava i Pankration.

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Boje BK Crvena zvezda u “Ložionici” brane izuzetni bokseri, među kojima i nosioci evropskih i svetskih odličja: Artur Ngaptijan 57 kg, Pavel Fedorov 63.5 kg, Vahid Abasov 67 kg, Igor Rogić 71 kg, Dimitrije Andrejević 75 kg, Vladimir Mirončikov 80 kg, Sadam Magomedov 92 kg.

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Trostruki šampion Jugoslavije (1967, 1969. i 1970) i osvajač Regionalne lige (2022. u Skoplju) bokserski klub Crvena zvezda u beogradskoj "Ložionici" 2. novembra u sudaru sa komšijama iz Grčke kuje najvredniji ekipni trofej u istoriji, još od osnivanja prve bokserske sekcije - 1945. godine. Verna armija navijača crveno-belih biće vetar u leđa srpskom klubu u borbi za evropsko klupsko zlato i zlatnu istoriju, za ulazak u stroj besmrtnih šampiona.

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Rezultati polufinala:

Panatenaikos – Ostrava 10:4 (57kg Vasileois Stratakos bez protivnika, 63,5kg Georgios Georgatzas – Rostislav Hladun bez borbe pobeda Hladuna, 67kg Joanis Manos – Vaclav Olah 0:5, 71kg Ermis Skenderi – Matej Reiskaj bez borbe pobeda Skenderija, 75kg Panagiotis Roidos – Jakub Batfalski 5:0, 80kg Levon Karapetjan - Marek Kvasnak 5:0, 92kg Nikiforos Rousakis – Roman Struk 5:0)

Foto: Ustupljene fotografije/BK CZ

Crvena zvezda – Pankration 12:2 (57kg Artur Megapetjan – Aleksandru Cenuza 5:0, 63,5kg Pavel Fedorov – Viktor Vakula 5:0, 67kg Vahid Abasov – Aleksandru Parašiv 4:1, 71kg Igor Rogić – Vasile Čebotari ABD R2 pobeda Čebotarija, 75kg Dimitrije Andrejević – Vladimir Nazimko 4:1, 80kg Vladimir Mirončikov – Anatolij Svet 5:0, 92kg Sadam Magomedov bez protivnika)

