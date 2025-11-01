PARTIZAN PORAŽEN NA BANOVOM BRDU: Čukarički rešetao crno-bele za ubedljiva tri boda na domaćem terenu

Fudbaleri Čukaričkog deklasirali su večeras kod kuće Partizan rezultatom 4:1 u meču 14. kola Superlige Srbije.

Čukarički je sad četvrti sa 21 bodom, Partizan je drugi sa 31 bodom, koliko ima u vodeća Crvena zvezda, ali sa utakmicom manje.

Domaćin je na Banovom brdu poveo već u sedmom minutu, strelac je bio Bojica Nikčević. Šutirao je Nikčević sa oko 25 metara, a lopta je završila u mreži pošto je pogodila jednog defanzivca "crno-belih", promenila pravac i završila iza leđa Marka Miloševića.

Prednost "brđana" duplirao je kapiten Slobodan Tedić golom iz penala u 29. minutu.

Rezervista Partizana Ibrahim Zubairu smanjio je na 2:1 u 55. minutu, ali nisu gosti uspeli da izbegnu poraz.

U 89. minutu, posle kornera i odbijene lopte od prečke, udarcem glavom Nemanja Miletić šalje u gol bivšeg kluba za 3:1. Filip Matijašević je u 90+5. minutu postavio konačan rezultat prelepim lob udarcem sa više od 30 metara.

Čukarički u narednom kolu, sledećeg vikenda, gostuje Radničkom u Kragujevcu. Partizan već u sredu gostuje Javoru u zaostaloj utakmici.

Autor: Marija Radić