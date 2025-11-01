AKTUELNO

Da ti srce pukne: Džudisti Partizana osvojili medalje na Evropskom prvenstvu i sve posvetili Lazaru Pavloviću

Prvog dana Evropskog prvenstva za mlađe seniore održanog u Moldaviji (Kišinjev) srebrnu medalju osvojila je Nikolina Nišavić u kategoriji do 52 kilograma. Nikolina je pobedama nad Grkinjom, Španjolkom i Italijankom obezbedila učešće u finalu, a sve pobede, kao i srebrnu medalju, nakon poraza od Francuskinje, posvetila je tragično stradalom klupskom drugu Lazaru Pavloviću.

Drugog dana nastupili su Jovana Stjepanović i Vojin Mandić, Jovana je pobedama nad Španjolkom i Holanđankom takođe obezbedila učešće u finalu, gde je nažalost bila bolja Čehinja.

Jovanino srebro sija kao zlato, zato što je osvojeno za nedavno stradalog Lazara. Vojin je takođe vrlo emotivno ušao u ovo takmičenje zbog svega što su proživeli tragičnom nesrećom koja je zadesila našu zemlju u sredu ujutru, gde su u stravičnom udesu takmičari Partizana lakše i teže povređeni, dok je jedan od njih i podlegao povredama.

Nakon pobede nad Litvancem, Vojin je izgubio meč protiv takmičara iz Azerbejdžana, a zatim je u repasažu pobedio Portugalca, i u meču za bronzu Vojin je bio bolji od Nemca, čime je osvojena i treća medalja u nizu na istoimenom Evropskom prvenstvu, a sve to u čast nastradalog Lazara.

Kako kažu iz Partizana, poznata krilatica ovog džudo kluba sada ima još jedan dodatak, te on glasi.

- Jedan tim, jedna porodica, jedno srce! To srce je ono Lakijevo, koje nas bodri i navija za nas sa one strane zajedno sa ostalim anđelima. Jednog dana ćemo se ponovo sresti, a on će biti ponosan na sve nas i na svoj Partizan - ističu iz kluba.

