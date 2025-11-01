AKTUELNO

TUČA FUDBALERA POSLE MEČA ČUKARIČKOG I PARTIZANA: Dragojević i Tomović se žestoko potukli - trener koji ih razdvajao povređen

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić ||

Fudbaleri Partizana poraženi su na gostujućem terenu od Čukaričkog 1:4, u 14. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Čukarički bili su Bojica Nikčević u sedmom, Slobodan Tedić iz penala u 29, Nemanja Miletić u 89. i Filip Matijašević u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Nakon meča viđene su i nemile scene, a glavi akteri su bili kapiten crno-belih Vanja Dragojević i defanzivac domaćina Nenad Tomović, piše "Telegraf".

Dragojević i Tomović su se “pokačili” već na terenu u prvom poluvremenu, ali kako je Srđan Blagojević ostavio mladog igrača u svlačionici zbog loše igre, u nastavku je samo Tomović bio taj koji je priveo duel kraju.

kada se utakmica okončala, Dragojević je sačekao Tomovića i odmah ušao prvo u verbalni klinč sa igračem domaćina, začinjen međusobnim psovkama, uvredama... Svedoci kažu da je Dragojević u jednom momentu rekao Tomoviću doslovce:

- Gde si bre ti igrao u karijeri, pa si završio u Čukaričkom?

To ne da je upalilo vatru, nego je Tomović skočio da bije kapitena Partizana i to, opet kažu svedoci, delovalo strašno, a jedva ih je razdvojio glavni skaut “brđana”, nekada drugi čovek škole Partizana - Goran Arnaut, koji je u opštem metežu i sam povređen.

Autor: A.A.

