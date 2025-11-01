Fudbaleri Liverpula pobedili Aston Vilu: Prekinuli seriju poraza u Premijer ligi

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras kod kuće Aston Vilu rezultatom 2:0 u meču 10. kola Premijer lige i tako prekinuli seriju od četiri poraza u engleskoj eliti.

Šampion Engleske je sada treći sa 18 bodova, sedam manje od lidera Arsenala. Aston Vila je 11. sa 15. bodova.

Liverpul je poveo golom Mohameda Salaha i 45+1. minutu, posle velike greške golmana gostiju Emilijana Martineza.

Pobedu je golom overio Rajan Hraveberh u 58. minutu.

Aston Vila je porazom prekinula niz od četiri uzastopne premijerligaške pobede.

Autor: Marija Radić