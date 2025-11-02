AKTUELNO

ALIMPIJEVIĆ DONEO ODLUKU: Ovo je stručni štab selektora Srbije

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je svoj stručni štab.

Tokom predstavljanja objavljeno je da će u timu ostati Ognjen Stojaković, a stiže i Nemanja Jovanović, trenutno zaposlen na UCLA univerzitetu.

Kako piše "Mocart sport" stručni štab je sada kompletan. Asistent će Alimpijeviću biti Vladimir Jovanović, a uz njega će raditi i Tomislav Tomović i Milenko Bogićević.

Vladimir Jovanović je dobro poznato ime u sistemu Košarkaškog saveza Srbije. Bio je pomoćnik Igoru Kokoškovu i selektor mlađih kategorija. U klupskoj karijeri vodio je Crvenu zvezdu, Igokeu i poljsku Zelenu Goru.

Tomislav Tomović, trenutno pomoćni trener u Crvenoj zvezdi, skrenuo je pažnju na sebe kada je kao privremeno rešenje vodio tim do pobede protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Prethodno je sticao iskustvo kao asistent u mlađim reprezentativnim selekcijama.

Najiskusniji član štaba biće četrdesetogodišnji Milenko Bogićević, dugogodišnji saradnik Saše Obradovića u klubovima poput Albe, Lokomotive Krasnodar, Monaka i Crvene zvezde. Od prošle godine samostalno vodi ruski Avtodor.

Za fizičku pripremu biće zadužen glavni kondicioni trener Marko Sekulić, koji sa Alimpijevićem sarađuje i u Bešiktašu.

Njegovi pomoćnici biće Marko Stanojević iz Uniksa i Stefan Radojičić iz minhenskog Bajerna, koji je bio deo tima i za vreme mandata Svetislava Pešića.

Reprezentacija Srbije svoj prvi meč u novom ciklusu igra 27. novembra u Beogradu protiv Švajcarske, a tri dana kasnije sledi gostovanje selekciji Bosne i Hercegovine.

Autor: S.M.

